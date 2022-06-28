Валютный рынок в условиях войны: день 125-й

Во вторник 28 июня работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу 24 июня общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 36,61 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 197,60 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; операций в евро было всего на 0,23 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 24 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 92,9 млн долларов: на 271,5 млн долларов было подано заявок на покупку и на 178,6 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).



На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,9565 гривен, а продают по 31,2661 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 28 июня вырос на 8378,7 млн и составил 51846,7 млн гривен.

Cегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены четыре выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 7 и 16 месяцев, а также два выпуска в долларах США сроком на 6 и 12 месяцев.

Курс наличного доллара во вторник снижается по всей Украине. Так, в Киеве к обеду ценник на продажу наличного «американца» опустился до 35,40-35,45 гривен, что на 15 копеек дешевле, чем вчера в то же время. Подешевел доллар и в других городах. Так, в Одессе в настоящее время доллар продают по 35,45 гривен, в Днепре - по 35,50-35,55 гривен, в Запорожье – по 35,60 гривен. А во Львове доллар согласны отдавать даже по 35,33 гривен.

Евро на FOREX в понедельник предпринял очередную попытку вырасти, но с отметки 1,0605 устремился вниз и опустился до 1,0570 доллара. Наличный евро, как и доллар, подешевел на 15 копеек по сравнению с вчерашним днем: сегодня его продают по 37,35-37,40 гривен.

Российский рубль продолжил укрепление к иностранным валютам. Сегодня в обед за доллар давали 52,60 рублей.

«Криптовалюта №1» биткоин за последние сутки не смог продемонстрировать какие-либо успехи. Его цена на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ колеблется в диапазоне 20500-21200$. Как видим, торговый диапазон постепенно снижается; число желающих продать биткоин в районе выше 21000$ за 1BTC становится все больше, а число желающих купить его снижается. Крупные ордера на покупку замечены только на уровне 15000$ за монету.