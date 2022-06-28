Болгария высылает 70 российских дипломатов за связи со спецслужбами РФ

Болгария высылает 70 российских дипломатов, в частности, из-за их связи с российскими спецслужбами, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Болгарии.

28 июня заместитель министра иностранных дел Болгарии Ирена Димитрова вызвала госпожу-посла РФ в Болгарии Элеонору Митрофанову и сообщила ей о сокращении российских представительств в стране "до пределов, не превышающих количество представительств Болгарии в РФ".

Так, россияне могут оставить до 23 дипломатических и 25 административно-технических сотрудников. Митрофановой вручили имена 70 сотрудников представительств РФ, которые должны покинуть Болгарию до полуночи 3 июля 2022 года.

В вербальной ноте послу РФ также заявили, что болгарская сторона ожидает, что Россия временно закроет свое генеральное консульство в городе Русе, а Болгария временно закроет консульство в Екатеринбурге.

В МИД Болгарии отметили, что у них есть два основания для своего решения. Во-первых, речь идет о взаимности в рамках Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Учитывая нынешнее состояние двусторонних отношений, штат иностранных представительств должен поддерживаться в разумных и нормальных пределах" , — отметили в МИД.

Во-вторых, решение приняли из-за "несовместимой с Венской конвенцией" деятельности российских чиновников. Их деятельность квалифицировалась как угроза национальной безопасности стране.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков, недавно объявивший о своей отставке, рассказал, что Россия использовала дипломатическую службу в качестве прикрытия, а сами дипломаты тесно связаны с российскими спецслужбами и работали против интересов Болгарии.

Кремлевские СМИ уже анонсировали, что вскоре Москва ответит Болгарии на высылку своих дипломатов.

В начале июня парламент Болгарии отказал в предоставлении военной помощи по запросу посла Украины Виталия Москаленко.