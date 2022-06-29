Мэр: военные РФ нанесли удар по многоэтажке в Николаеве, есть жертвы (Обновлено)

Утром, 29 июня, российские военные нанесли ракетный удар по многоэтажке в Николаеве. Об этом сообщил мэр Александр Сенкевич и начальник ОВА Виталий Ким.

На месте идет поисково-спасательная работа. Работают ГСЧС, медики и коммунальщики.



После удара по многоэтажному дому по состоянию на 8:20 есть 3 раненых, 2 погибших. Также ранение получил сотрудник ГСЧС.

В ГСЧС﻿ уточнили, что ракетный удар был нанесен в 06:30. Произошло попадание в пятиэтажный жилой дом с последующим разрушением с 3 по 5 подъезд.

Также разрушены около 10 частных гаражей.

По состоянию на 10:00 из-под завалов пятиэтажного жилого дома обнаружено и деблокировано тело 1 человека. Всего погибли 4 человека, пострадали 2.