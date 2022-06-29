Валютный рынок в условиях войны: день 126-й

В среду, 29 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник, 27 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 55,503 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 253,106 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; операций в евро было всего на 1,10 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 27 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 107,6 млн долларов: на 327,1 млн долларов было подано заявок на покупку и на 219,5 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,8072 гривен, а продают по 31,1153 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 29 июня снизился на 6841,4 млн и составил 45005,3 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены четыре выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3, 7 и 16 месяцев, а также два выпуска в долларах США сроком на 6 и 12 месяцев. Удалось разместить гривневых ценных бумаг на сумму 1,2 млрд гривен, а также ОВГЗ в долларах США – на 59,6 млн долларов.

Курс наличного доллара в среду опять незначительно вырос. Так, в Киеве к обеду ценник на продажу наличного «американца» поднялся до 35,58-35,60 гривен, что на 18 копеек дороже, чем вчера в то же время. Подорожал доллар и в других городах. Так, в Луцке, Ровно и Хмельницком доллар сегодня продают по 35,60 гривен, в Виннице и Черкассах – по 35,65 гривен, в Чернигове – по 35,70, а в Харькове – по 35,75 гривен. В Полтаве доллар можно купить по 35,90-36,00 гривен.

Евро на FOREX во вторник совершает резкие колебания вверх-вниз. Сначала он опустился до отметки 1,0485 доллара, а затем резко пошел вверх и поднялся до 1,0535 доллара. Цена наличного евро в Украине не изменилась по сравнению со вчерашним днем: в частности, в Киеве его так же, как и во вторник, продают по 37,35-37,40 гривен.

Российский рубль в первой половине дня вырос до 50 руб/$, после чего снизился до 52,80 руб/$ - явно в результате интервенции Центробанка, направленной против чрезмерного роста рубля, что наносит ущерб экономике россии.

«Криптовалюта №1» биткоин опять слабеет. Сегодня его цена на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ ненадолго опустилась ниже психологического уровня 20000$ и достигла 19854,92$ за монету. Пока желающих купить биткоин дешевле 20000$ хватает, поэтому снижение на этом уровне затормозилось. В то же время крупные покупатели биткоина убрали свои ордера и выжидают, наблюдая, до какого уровня он может подешеветь.