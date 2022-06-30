ОК "Юг": оккупанты, вероятно, покинули остров Змеиный
Оккупационные войска эвакуировали остатки гарнизона и, вероятно, покинули остров Змеиный. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".
"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров", - говорится в сообщении.
Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.
Окончательные результаты операции доразведываются.