ОК "Юг": оккупанты, вероятно, покинули остров Змеиный

Оккупационные войска эвакуировали остатки гарнизона и, вероятно, покинули остров Змеиный. Об этом сообщает оперативное командование "Юг".

"В течение ночи, в результате успешно проведенного очередного этапа военной операции с нанесением огневых ударов нашими ракетными и артиллерийскими подразделениями по острову Змеиный, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона двумя скоростными катерами и, вероятно, покинул остров" , - говорится в сообщении.﻿

Сейчас Змеиный покрыт пожаром, раздаются взрывы.

ОК "Юг"

Окончательные результаты операции доразведываются.