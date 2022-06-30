Валютный рынок в условиях войны: день 127-й

В четверг, 30 июня, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник, 28 июня, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 5,49 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 258,59 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; операций в евро было всего на 1,14 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 28 июня объем заявок на продажу валюты от клиентов был меньше, чем объем заявок на покупку на 92,5 млн долларов: на 283,2 млн долларов было подано заявок на покупку и на 190,6 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 13:00 сегодняшнего дня евро покупают по 30,5184 гривен, а продают по 30,8236 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 30 июня вырос на 12183,8 млн и составил 57189,1 млн гривен.

Курс наличного доллара в четверг подешевел по сравнению со вчерашним днем. Так, в Киеве к обеду ценник на продажу наличного «американца» опустился до 35,48-35,50 гривен, что на 10 копеек дешевле, чем вчера в то же время. Подешевел доллар и в других городах. Так, в Одессе сегодня его продают по 35,45 гривен, в Житомире и Виннице – по 35,60 гривен, а в Полтаве – по 35,80 гривен. Дешевле всего доллар традиционно на западе Украины: так, в Ужгороде сегодня наличного «американца» можно купить по 35,35 гривен.

Евро на FOREX в четверг продолжил начавшееся вчера падение и к моменту написания статьи опустился до отметки 1,0415 доллара. Евро падает не только к доллару, но и к другим ведущим мировым валютам: английскому фунту, японской иене. Наличный евро в Украине тоже дешевеет. В частности, в Киеве его цена опустилась до 37,25-37,30 гривен, что на 10 копеек дешевле, чем вчера.

«Криптовалюта №1» биткоин опять слабеет. Сегодня его цена на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ ненадолго опустилась ниже 19000$ и достигла 18921,59$ за монету. Несмотря на то, что число желающих купить биткоин превышает число продавцов почти в 3 раза, ближайшие крупные ордера на покупку расположены лишь на уровне 15000$.