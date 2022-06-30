Антироссийские санкции: Медведев начал угрожать Западу войной
Санкции стран Европейского союза и США против России могут быть квалифицированы как акт международной агрессии и даже считаться поводом для объявления войны. Об этом заявил заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, ссылаясь на РИА Новости, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.
"Хотел бы еще раз отметить, что при определенных обстоятельствах такие враждебные меры могут быть квалифицированы как акт международной агрессии. И даже как casus belli (лат. - повод для войны)", - заявил Медведев.
По его словам, якобы циничная практика односторонних ограничительных мер против России, незаконность которых неоднократно подчеркивалась на всех уровнях, похожа на объявление экономической войны.