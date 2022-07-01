Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.
Общие боевые потери противника с 24.02 по 1.07 ориентировочно составили:
- личного состава - около 35 750 (+150) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1577 (+4) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 3736 (+10) ед,
- артиллерийских систем – 796 (+6) ед,
- РСЗО - 246 (+0) ед, средств ПВО - 105 (+1) ед,
- самолетов – 217 (+0) ед,
- вертолетов – 186 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),
- крылатых ракет – 143 (+0),
- кораблей /катеров - 15 (+1) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8) ед,
- специальной техники – 61 (+0).
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.
Данные уточняются.