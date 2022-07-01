Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине
Фото: ВМС ВСУ

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 1.07 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 35 750 (+150) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1577 (+4) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 3736 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 796 (+6) ед,
  • РСЗО - 246 (+0) ед, средств ПВО - 105 (+1) ед,
  • самолетов – 217 (+0) ед,
  • вертолетов – 186 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),
  • крылатых ракет – 143 (+0),
  • кораблей /катеров - 15 (+1) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8) ед,
  • специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.

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