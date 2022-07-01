Генштаб обновил данные о потерях российских войск в Украине

В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине.

Общие боевые потери противника с 24.02 по 1.07 ориентировочно составили:

личного состава - около 35 750 (+150) человек ликвидировано,

танков ‒ 1577 (+4) ед,

боевых бронированных машин ‒ 3736 (+10) ед,

артиллерийских систем – 796 (+6) ед,

РСЗО - 246 (+0) ед, средств ПВО - 105 (+1) ед,

самолетов – 217 (+0) ед,

вертолетов – 186 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 645 (+4),

крылатых ракет – 143 (+0),

кораблей /катеров - 15 (+1) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2610 (+8) ед,

специальной техники – 61 (+0).

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении.

Данные уточняются.