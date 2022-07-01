НАТО: Россия не имеет достаточно сил для вторжения в Молдову

Заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоане заявил, что Россия пока не представляет угроз для Молдовы. Она не имеет достаточно ресурсов для вторжения со стороны Приднестровья, пишет Наталья Юрченко, РБК-Украина.

По его словам, война в Украине перешла на стадию истощения, поэтому Россия не сможет развязать еще один военный конфликт. В НАТО уверены, что пока для Молдовы нет причин для беспокойства.

"У Российской Федерации нет военного потенциала, а есть элементы давления, дестабилизации, заявлений и угроз Дмитрия Медведева" , - сказал Джоане.

Он добавил, что НАТО продолжит играть определенную стабилизирующую роль в регионе. Джоане призвал Молдову "извлечь выгоду" из этого.

Ранее президент Молдовы Майя Санду заявила, что угрозы атаки РФ пока нет, но никто не знает, что будет через полгода. При этом в Молдове заговорили об усилении армии и закупках более современного вооружения.