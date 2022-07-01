Ракетные удары по Одесской области: 2 июля объявили днем траура

В связи с трагедией, которая произошла в результате ночного ракетного удара самолетами стратегической авиации в Белгород-Днестровском районе Одесской области и привела к гибели людей, завтра, 2 июля, в области объявлен день траура по погибшим.

Об этом сообщает Одесский горсовет.

"В день траура на всей территории Одесской области будет приспущен Государственный флаг Украины на домах и сооружениях органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных предприятий, учреждений, организаций" , - говорится в сообщении.

Также рекомендовано воздержаться от проведения развлекательно-концертных мероприятий, спортивных соревнований, внести соответствующие изменения в программы теле- и радиопередач на региональном и местном уровнях.