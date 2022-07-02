В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.

Потери противника ориентировочно составили:

личного состава — около 35870 (+120) человек ликвидировано,

танков — 1582 (+5),

боевых бронированных машин — 3737 (+1),

артиллерийских систем — 800 (+4),

РСЗО — 246,

средства ПВО — 105,

самолетов — 217,

вертолетов — 186,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 (+8),

крылатые ракеты — 144 (+1),

корабли/катера — 15,

автомобильной техники и автоцистерн — 2614 (+4),

специальная техника — 61.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.