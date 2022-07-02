В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения

В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения
Фото: Facebook

В Генеральном штабе ВСУ сообщили﻿ о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.

Потери противника ориентировочно составили:

  • личного состава — около 35870 (+120) человек ликвидировано,
  • танков — 1582 (+5),
  • боевых бронированных машин — 3737 (+1),
  • артиллерийских систем — 800 (+4),
  • РСЗО — 246,
  • средства ПВО — 105,
  • самолетов — 217,
  • вертолетов — 186,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 (+8),
  • крылатые ракеты — 144 (+1),
  • корабли/катера — 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 2614 (+4),
  • специальная техника — 61.

Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.

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