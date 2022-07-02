В Генштабе ВСУ назвали потери российских войск с начала вторжения
В Генеральном штабе ВСУ сообщили о потерях российских войск в Украине с начала вторжения.
Потери противника ориентировочно составили:
- личного состава — около 35870 (+120) человек ликвидировано,
- танков — 1582 (+5),
- боевых бронированных машин — 3737 (+1),
- артиллерийских систем — 800 (+4),
- РСЗО — 246,
- средства ПВО — 105,
- самолетов — 217,
- вертолетов — 186,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 653 (+8),
- крылатые ракеты — 144 (+1),
- корабли/катера — 15,
- автомобильной техники и автоцистерн — 2614 (+4),
- специальная техника — 61.
Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении, отметили в Генштабе.