В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

Российская армия в ходе войны в Украине потеряла почти 36 тысяч своих военных.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,

танков ‒ 1584 (+2),

боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7),

артиллерийских систем – 801 (+1),

РСЗО - 246,

средства ПВО - 105,

самолетов – 217,

вертолетов – 187 (+1),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),

крылатых ракет – 144,

кораблей /катеров - 15,

автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4),

специальной техники – 64 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.