В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине

В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Фото: Facebook

Российская армия в ходе войны в Украине потеряла почти 36 тысяч своих военных.

Об этом говорится в сообщении﻿ Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника:

  • личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1584 (+2),
  • боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7),
  • артиллерийских систем – 801 (+1),
  • РСЗО - 246,
  • средства ПВО - 105,
  • самолетов – 217,
  • вертолетов – 187 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
  • крылатых ракет – 144,
  • кораблей /катеров - 15,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4),
  • специальной техники – 64 (+3).

Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.

Данные уточняются.

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