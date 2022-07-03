В Генштабе обновили данные о потерях российских войск в Украине
Российская армия в ходе войны в Украине потеряла почти 36 тысяч своих военных.
Об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника:
- личного состава - около 35 970 (+100) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1584 (+2),
- боевых бронированных машин ‒ 3744 (+7),
- артиллерийских систем – 801 (+1),
- РСЗО - 246,
- средства ПВО - 105,
- самолетов – 217,
- вертолетов – 187 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 654 (+1),
- крылатых ракет – 144,
- кораблей /катеров - 15,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2618 (+4),
- специальной техники – 64 (+3).
Наибольшие потери противник понес на Краматорском и Бахмутском направлениях, отметили в Генштабе.
Данные уточняются.