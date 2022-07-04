В Швейцарии начинается Конференция по восстановлению Украины

Конференция по восстановлению Украины (URC2022) в понедельник начинается в швейцарском городе Лугано и продлится два дня, сообщает Европейская правда.

Конференция рассмотрит текущие предложения по восстановлению Украины и вклад, который могут внести международные партнеры.

Находящийся в Лугано спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Украина представит международному сообществу 15 основных национальных программ восстановления страны после войны.

Он отметил, что после окончания войны перед страной возникает главный вопрос восстановления. В частности, для Украины важно определить принципы, по которым она будет отстраиваться.

"И это вопрос не только, что нужно отстроить, но и как, и за чей счет. Мы взяли три основных принципа – остановка разрушения Украины, восстановление и реновация Украины, которые заложены в плане, который будет представлен завтра" , - рассказал Стефанчук.

К участию в конференции приглашены более 40 государств и более 20 международных организаций. В конце двухдневного мероприятия будет представлена ​​декларация с изложением важнейших итогов конференции.

Конференцию по восстановлению Украины торжественно откроют в Лугано в 14:30.

Швейцарию попросили провести URC2022 как давнего партнера Украины по политике, бизнесу и культуре.