Валютный рынок в условиях войны: день 132-й

Во вторник, 5 июля, работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в пятницу, 1 июля, общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 16,73 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 221,24 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; операций в евро было всего на 1,15 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 1 июля объем заявок на покупку валюты от клиентов был на 121,5 млн долларов больше, чем объем заявок на продажу: на 404,7 млн долларов было подано заявок на покупку и на 283,3 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупают по 30,1151 гривен, а продают по 30,4163 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 5 июля снизился на 4590,15 млн и составил 41423,48 млн гривен.

Cегодня Министерство финансов проводит очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам будут предложены четыре выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3 и 7 месяцев, а также 1 и 2 года.

Курс наличного доллара во вторник продолжил снижение. Так, в Киеве к обеду ценник на продажу наличного «американца» опустился до 35,26-35,28 гривен, что на 12 копеек дешевле, чем вчера в это же время. Дешевеет доллар и в других городах. Так, в Одессе сегодня его продают по 35,25-35,30 гривен, в Житомире – по 35,40 гривен, в Днепре – по 35,33-35,35 гривен. Операторы наличного валютного рынка сообщили порталу «Курс Украины» о резком падении спроса на наличную валюту, из-за чего они вынуждены снижать ценники.

Евро на FOREX во вторник рухнул почти на 170 пунктов по отношению к американскому доллару и к моменту написания статьи опустился до отметки 1,0280 доллара. Доллар растет против всех ведущих мировых валют; особенно достается евро. Цена наличного евро в Украине буквально рухнула под воздействием сразу двух факторов: падения в мире и укрепления гривны в Украине. К моменту написания статьи его цена в столице снизилась до 36,45-36,50 гривен, что на 40 копеек дешевле, чем вчера в это же время.

Российский рубль за полдня упал больше чем на 10%: за доллар просят 61,5 рублей, хотя еще утром он стоил 55 рублей.

Биткоин немного вырос в цене и достиг отметки 20478,40$ за монету, но под давлением продавцов вновь пошел вниз. В настоящий момент его цена на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ колеблется в районе 19500$ за 1BTC. Число желающих купить биткоин за последние сутки стало меньше, а число продавцов выросло, хоть и незначительно. Крупные ордера на покупку по-прежнему расположены на уровне 15000$.