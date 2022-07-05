ОВА: россияне обстреляли приграничье Черниговской области из РСЗО и артиллерии

Российские оккупанты 5 июля обстреляли приграничья Черниговской области, власти сообщают о 40 взрывах, вероятно россияне стреляли из РСЗО и артиллерии, сообщает Украинская правда.

Об этом сообщил глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус.

"Враг продолжает обстрелы черниговского приграничья. Час назад (13.30 5 июля - ред.) россияне обстреляли территорию вблизи села Блешня (Семеновская община).

Есть 40 взрывов - приходов (вероятно стреляли из реактивных систем залпового огня) и еще 10 вероятно из артиллерии".

Чаус добавил, что предварительно жертв и разрушений нет.