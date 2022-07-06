Валютный рынок в условиях войны: день 133-й

В среду 6 июля работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, в понедельник 4 июля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте вырос на 64,23 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 285,47 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; операций в евро было всего на 4,81 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 4 июля объем заявок на покупку валюты от клиентов был на 135 млн долларов больше, чем объем заявок на продажу: на 349,1 млн долларов было подано заявок на покупку и на 214,1 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупали по 29,8343 гривен, а продавали по 30,1326 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 6 июля снизился на 2499,6 млн и составил 38923,9 млн гривен.

Вчера Министерство финансов провело очередной аукцион по размещению военных облигаций. Инвесторам были предложены четыре выпуска ОВГЗ в гривне сроком на 3 и 7 месяцев, а также 1 и 2 года. Поскольку Минфин не соглашается на повышение доходности по ОВГЗ, размещение вышло откровенно слабым: удалось привлечь лишь 128 млн гривен.

После двух дней снижения курс наличного доллара в среду вновь пытается расти. Так, в Киеве к обеду ценник на продажу наличного «американца» поднялся до 35,45-35,47 гривен, что на 20 копеек дороже, чем вчера в это же время. Синхронно подорожал доллар и в других городах. Так, в Одессе сегодня его продают по 35,45-35,50 гривен, в Житомире – по 35,50-35,60 гривен, в Днепре – по 35,55-35,60 гривен. В среднем по Украине курс доллара вырос на 20 копеек по сравнению с вчерашними ценами.

Евро на FOREX в среду продолжает буквально валиться по отношению к американскому доллару. К моменту написания статьи он опустился до отметки 1,0174 доллара. В мире все больше начинают говорить о возможном паритете(равенстве цен) евро и доллара. В Украине цена наличного евро практически не изменилась по сравнению со вчерашним днем. В частности, в столице его продают по 36,40-36,50 гривен, т.е. по той же цене, что и вчера в это же время.

Российский рубль продолжает падение: сегодня в первой половине дня он достиг 65 руб/$, после чего его начали покупать. В настоящий момент за доллар просят 62,70 рублей.

Цена биткойна продолжает демонстрировать высокую волатильность. После вчерашнего снижения до 19304$ за монету она пошла вверх и достигла 20750$, после чего опять опустилась до 19761$. В настоящий момент на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ биткойн продают по 20100-20200$ за 1 BTC. Крупные ордера на покупку по-прежнему расположены на уровне 15000$.