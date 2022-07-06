Зеленский встретился с премьером Ирландии

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Ирландии Михол Мартин провели личную встречу в Киеве, сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщении Зеленского в Telegram.

"Приветствую в Украине премьер-министра Ирландии Михола Мартина! Спасибо, что в это определяющее для нашего государства время Ирландия — рядом" , — подчеркнул глава государства.

Следует отметить, что это первый в истории двусторонних отношений визит ирландского премьера в Украину.

Напомним, сегодня стало известно, что премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл в Киев. Мартин в ходе рабочего визита в Украину посетил разрушенные российскими оккупантами Бородянку, Бучу и Ирпень.