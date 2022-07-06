Перехват СБУ: на Херсонщине у оккупантов нервные срывы из-за больших потерь

Российские захватчики мечтают просто вернуться домой живыми, а сопротивление ВСУ вызывают у оккупантов нервные срывы и желание лечиться, сообщает Деловая столица.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, которая демонстрирует очередной перехват телефонного разговора.

Оккупант, который дислоцируется в Херсонской области, рассказывает о большом количестве трупов и раненых и о том, насколько разбита и изуродована территория вокруг.

"Это на всю жизнь, я болен. Ты знаешь, сколько я трупов увидел? Без головы, без ног, без туловища, без ничего, просто, которые в "цинках" приходят. Просто собирают, скидывают части, куски. Мрак, я не вылечусь от этого никогда" , – делится захватчик с близким человеком.

"Он уже не представляет, как это жить обычной жизнью в мирном городе. Если вернется, планирует объездить церкви и монастыри. Но разве можно замолить те грехи и зверства, которые рашисты совершают в Украине?

СБУ напоминает, что у российских солдат есть надежный способ сохранить свою жизнь.

"Горячая" телефонная линия 2402 работает для всех оккупантов, которые хотят сдаться в плен" , — говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, в среду, 6 июля, в оккупированном россиянами Херсоне раздался взрыв, после чего вблизи железнодорожного вокзала в небо поднялось огромное облако черного дыма.