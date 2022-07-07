Валютный рынок в условиях войны: день 134-й

В четверг 7 июля работа межбанковского﻿ валютного рынка продолжается в уже ставшем привычным особом режиме.

По данным, опубликованным на сайте НБУ, во вторник 5 июля общий объем операций на межбанке в долларовом эквиваленте снизился на 10,29 млн по сравнению с предыдущим рабочим днем и составил 276,48 млн долларов. Почти все операции в этот день уже традиционно прошли в долларах США; операций в евро было всего на 1,18 млн долларов в эквиваленте.

По данным Нацбанка, 5 июля объем заявок на покупку валюты от клиентов был на 60,34 млн долларов больше, чем объем заявок на продажу: на 325,06 млн долларов было подано заявок на покупку и на 264,72 млн долларов заявок на продажу.

НБУ с 24 февраля покупает у экспортеров доллары по фиксированному курсу 29,2549 грн/$. Он же продает их по фиксированному курсу 29,5475 грн/$ (+1% к курсу покупки).

На межбанковском валютном рынке также периодически совершаются операции в евро. Курс устанавливается, исходя из кросс-курса евро к доллару на рынке FOREX и фиксированного курса доллара, и может меняться в течение торговой сессии. В частности, состоянием на 14:30 сегодняшнего дня евро покупали по 29,8135 гривен, а продавали по 30,1116 гривен.

Остаток средств на корсчетах украинских банков в НБУ состоянием на утро 7 июля вырос на 1925,86 млн и составил 40849,73 млн гривен.

В четверг рост курса наличного доллара в Украине усилился. Так, в Киеве к обеду ценник на продажу наличного «американца» поднялся до 35,20-36,25 гривен, что на 75 копеек дороже, чем вчера в это же время. Существенно подорожал доллар и в других городах. Так, в Одессе и Ивано-Франковске сегодня его продают по 36,20 гривен, в Черкассах – по 36,30 гривен, в Днепре – по 36,35-36,40 гривен, в Полтаве – по 36,50 гривен. В среднем по Украине курс доллара вырос на 60-80 копеек по сравнению с вчерашними ценами.

Евро на FOREX в четверг прекратил падение, наблюдавшееся во вторник и среду, и даже попытался изобразить коррекцию, но смог подняться лишь до отметки 1,0220 доллара, после чего под давлением продаж вновь вернулся ниже уровня 1,02. В Украине наличный евро вырос вслед за долларом. В частности, в Киеве ценник подняли примерно на 55 копеек, до 36,95-37,05 гривен, а в регионах евро подорожал еще сильнее. При этом, по информации портала «Курс Украины», спрос на евро незначительный; больше покупают доллар.

Активность на криптовалютном рынке за последние сутки снизилась. Цена биткойна на крупнейшей криптовалютной бирже Binance﻿ колеблется в пределах 19900-20700$ за 1BTC. Периодически поступают новости о покупке крупными игроками серьезных сумм биткойнов на различных биржах. Крупные ордера на покупку по-прежнему расположены на уровне 15000$.