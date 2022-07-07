Советник мэра: в захваченном Мариуполе смертность выросла в четыре раза
Во временно захваченном россиянами Мариуполе смертность от естественных причин выросла в четыре раза, сообщает Новое время.
Об этом сообщил советник мэра города Петр Андрющенко.
В Telegam он подчеркнул, что братская могила в Старом Крыму за два месяца увеличилась минимум в два раза из-за эксгумации погибших во время боевых действий и роста смертности после российской оккупации.
"Фактически, смертность от естественных причин возросла в четыре раза по сравнению с довоенным периодом. Ежедневно гибнет в среднем 25 человек", — пишет он.
Андрющенко отмечает, что за май и июнь в Мариуполе погибли около 1800 человек.
"Все это — бесспорные факты. Напомню, что по анализу четырех массовых захоронений мы официально указывали, что не менее 20 тысяч человек уже похоронены в братских могилах. И такой рост… Выводы делайте сами", — пишет он.
Мариуполь заблокирован российскими оккупантами более четырех месяцев. Действия военных РФ привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли не менее 25 тысяч жителей.
Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек.
В Мариуполе почти не осталось врачей, а местные жители умирают из-за нехватки лекарств.