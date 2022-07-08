Экс-премьер Японии умер после покушения

По данным японского издания NHK, бывший премьер-министр Японии Синдзо Абэ скончался после того, как его расстреляли на политическом мероприятии, сообщает Украинская правда.

Абе было на момент убийства 67 лет.

Сегодня утром экс-премьеру дважды выстрелили в спину, когда он выступал в рамках предвыборной кампании Либерально-демократической партии. Окровавленного экс-премьера в тяжелом состоянии доставили в больницу, он скончался.

По делу задержан подозреваемый стрелок – 41-летний житель Нары Тэцуя Ямагами. По данным источников агентства, ранее он служил на японском флоте.

Точные мотивы убийства Абэ пока неизвестны. Подозреваемый заявил, что "не имел обиды на политические взгляды" экс-премьера Японии.