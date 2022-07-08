Евро за шаг от паритета с долларом. Что это значит для Европы и для нас

8 июля курс евро на международном валютном рынке FOREX опустился до отметки 1,0072. Всего один шаг - 72 пункта - отделяют европейскую валюту от паритета (равенства) с американским долларом. О «паритете» говорят уже довольно давно, но вот теперь он имеет все шансы стать реальным.

Что же происходит с евро и почему его цена так падает? Что будет дальше? И что это значит для Украины?

Рецессия в Еврозоне

Первый удар экономика Еврозоны получила еще в 2020 году, когда по всему миру начала шириться пандемия COVID-19. Резкое падение во всех отраслях промышленности (более всего тогда пострадали авиаперевозки и туризм) подкосило и так начинающие испытывать «сложности роста» экономики стран, входящих в Евросоюз. 2021 год принес надежду на восстановление, к началу 2022 года начали появляться первые признаки роста - и тут евроэкономика получила второй, еще более сильный удар.

В результате нападения России на Украину в Европу хлынул поток беженцев, число которых исчислялось миллионами. Резкое перенаселение доселе спокойных европейских стран тут же дало о себе знать скачком цен на основные продукты питания. Кроме того, на фоне роста мировых цен на нефть и газ начало дорожать топливо, что вызвало очередную волну инфляции.

Проблемы пришли даже во внешне благополучную Германию и Великобританию, которая только-только вышла из Евросоюза, но уйти от общих проблем не смогла.

Последствия для евро

Все европейские валюты начали падать по отношению к американскому доллару. Но больше всего пострадал именно евро, на долю которого выпала участь нести груз проблем 28 стран-членов Евросоюза. Евро не только практически дошел до «паритета» с американским долларом, но и впервые за время своего существования стал дешевле швейцарского франка. Заговорили о том, что евро может стать дешевле американского доллара, чего не было с декабря 2002 года, т.е. почти 20 лет.

Что принесет дешевый евро Европе

Стоит понимать, что для стран Еврозоны дешевый евро - отличное подспорье для экспортеров. Если вспомнить, что еще в начале прошлого года евро стоил 1,22-1,23 доллара, то те же французские Airbus стали дешевле на 22-23% и более конкурентоспособны по сравнению с американскими Boeing. Аналогичные примеры можно найти и в других отраслях.

Однако дешевый евро имеет и обратную сторону медали. Цены на нефть и газ, испокон веков котировавшиеся в долларах, только за счет курсовой разницы выросли для Европы ровно настолько, насколько евро подешевел к доллару, т.е. на те же 22-23% за полтора года. А если учесть, что нефть на фоне российского вторжения в Украину выросла с 70 до 128 долларов за баррель Brent’а, то Европа получила «двойной удар», оправиться от которого будет очень нелегко.

Что значит дешевый евро для Украины

Если Европа тоскует от выросших цен на энергоносители, то в Украине снижение цен на евро обернется незначительным, но все же удешевлением импортных товаров, прежде всего, из соседних стран - Польши и Словакии, входящих в Еврозону.

А вот сбережения тех, кто больше доверял евро, чем доллару, - пострадали. Не удивительно, что сейчас (как сообщают порталу «Курс Украины») украинцы несут в обменки именно евро, опасаясь,что он подешевеет еще сильнее.

Стоит ли избавляться от евро прямо сейчас? Аналитики считают, что для выхода из евро в доллар момент уже упущен. И совсем скоро может начаться обратный процесс перехода из долларов в евро, как только он прекратит падение и начнет расти.