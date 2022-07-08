Канада ввела санкции против патриарха Кирилла

Канада приняла решение ввести санкции против главы российской церкви патриарха Кирилла, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство иностранных дел Канады.

В ведомстве сообщили, что патриарх Кирилл попал под санкции, поскольку идентифицирован как российский агент по дезинформации, который несет ответственность за обеспечение и поддержку неспровоцированного и неоправданного вторжения России в Украину.

Ранее сообщалось, что глава московской церкви патриарх Кирилл поддержал "военную спецоперацию" в Украине.

Кроме того, в середине июня Великобритания ввела санкции против патриарха Кирилла.