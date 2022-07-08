AP: Дипломаты G20 не смогли договориться по войне в Украине

Дипломаты из стран G20 во время встречи на Бали не смогли найти общий язык относительно войны России в Украине и договориться о том, как справиться с ее глобальными последствиями, сообщает РБК-Украина.

Об этом пишет Associated Press.

Дипломаты не согласовали итоговое коммюнике и даже не сделали традиционного группового фото.

Государственный секретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел России Сергей Лавров, впервые от начала полномасштабного вторжения России в Украину находились в одном зале, демонстративно игнорировали друг друга.

В частности, Лавров покидал заседание по крайней мере дважды. Впервые, когда его немецкая коллега Анналена Бербок выступала на открытии встречи. По словам одного из западных дипломатов, во второй раз глава МИД России вышел из зала заседаний перед тем, как министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба должен был выступить с видеообращением.

Напомним, министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался от участия в официальном званом ужине министров иностранных дел G20 на Бали.