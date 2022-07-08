Politico: США готовят новый пакет военной помощи Украине

Администрация президента США Джо Байдена готовит новый пакет помощи Украине на 400 млн долларов, который будет включать четыре системы РСЗО HIMARS, сообщает Новое время.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного представителя Пентагона в пятницу, 8 июля.

По информации источника издания, Белый дом официально объявит о новом пакете в пятницу. Он будет включать 1000 новых 155-мм снарядов, тактические автомобили, подрывные средства, РЛС контрбатарейной борьбы и еще четыре системы HIMARS. Таким образом общее количество переданных Украине HIMARS увеличится до 12.

Неназванный представитель Пентагона опроверг ложь кремлевской пропаганды о том, что оккупанты якобы «уничтожили» две системы HIMARS. Он также сказал, что Украина успешно наносит удары по российским позициям и лишает оккупантов артиллерийских мощностей.

Politico пишет, что новые снаряды по возможностям похожи на управляемые 155-мм M982 Excalibur, которые использует американская армия. Представитель Пентагона не подтвердил, что в пакет входят Excalibur.