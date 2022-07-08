CNBC: Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter

Илон Маск намерен расторгнуть сделку по покупке Twitter. Потенциальный покупатель не смог получить точные данные о количестве спам-аккаунтов в социальной сети. Согласно договору, владелец Tesla и SpaceX должен заплатить за соцсеть 44 миллиарда долларов, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

Об этом пишет CNBC.

Председатель правления Twitter Брет Тейлор оперативно отреагировал на это заявление, сообщив, что совет директоров компании по-прежнему ожидает полного завершения сделки по согласованной цене и планирует подать в суд для обеспечения соблюдения соглашения. По условиям соглашения Маск согласился заплатить 1 миллиард долларов, если он откажется от покупки компании.

Отметим, в конце апреля Илон Маск запустил сделку по приобретению Twitter за 44 млрд долларов. В начале мая стало известно, что предприниматель временно займет пост гендиректора соцсети.