В МИД Украины отреагировали на обращение конгрессвумен к Байдену в отношении Ермака

Спикер министерства иностранных дел Украины Олег Николенко раскритиковал обращение члена Палаты представителей США Виктории Спартц к Джо Байдену проверить "российские связи" главы Офиса президента Андрея Ермака, сообщает Европейская правда.

Николенко отмечает, что последние действия и заявления Виктории Спартц "являются нескрываемой попыткой вернуть в американскую политику классические нарративы российской пропаганды о якобы связях руководства Украины с Россией и втянуть наше государство во внутреннюю политику США".

"Советуем госпоже Спартц оставить попытки заработать себе дополнительный политический капитал на безосновательных спекуляциях вокруг темы войны в нашей стране и горе украинцев. Особенно циничны манипуляции об Украине и ее руководстве от конгрессвумен украинского происхождения" , - отметил он.

Спикер МИД также призвал Спартц "прекратить взрывать существующие механизмы предоставления США военной помощи для Украины".

"Украинская сторона максимально открыто взаимодействует с американскими партнерами, предоставляя им исчерпывающую информацию об использовании техники. Дальнейшая бюрократизация и затягивание процесса, к чему, очевидно, и стремится Виктория Спартц, будет способствовать дальнейшему продвижению российских захватчиков. На такой сценарий только и рассчитывают в Кремле" , - сказал он.

Как сообщалось, Виктория Спартц в пятницу обратилась к президенту США Джо Байдену с просьбой предоставить объяснения по процедурам надзора, связанным с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком.

Часть письма Виктории Спартц президенту скрыта от публикации, закрытая черной плашкой; содержание этого фрагмента не уточняется. Впрочем, в общем описании письма есть краткое упоминание о якобы наличии "разнообразной разведывательной информации о действиях господина Ермака в Украине и его возможных связях с Россией".