Блинкен призвал Китай осудить агрессию России против Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен призвал министра иностранных дел Китая Вана И отбросить заявленную цель Пекина оставаться нейтральным и осудить российскую агрессию против Украины, пишет Елизавета Драбкина, РБК-Украина.

Политики встретились на индонезийском курортном острове Бали на следующий день после саммита министров иностранных дел G20.

Блинкен заявил, что китайский лидер Си Цзиньпин продолжил придерживаться своего февральского заявления о партнерстве с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что Китай поддержал Россию в ООН и "усилил российскую пропаганду".

Кроме этого, в мае Пекин и Москва провели совместные стратегические бомбардировочные учения.

"Я пытался донести до государственного советника, что это действительно тот момент, когда мы все должны выступить с осуждением российской агрессии. Вы слышите от Пекина, что он заявляет о нейтральности. Я бы начал с того, что довольно сложно быть нейтральным, когда дело доходит до этой агрессии. Есть явный агрессор. Есть явная жертва" , - сказал Блинкен.

Напомним, Китай отвергает любые попытки постороннего вмешательства в свои отношения с Россией.

Ранее лидеры стран G7 призывали Китай нажать на РФ, чтобы та прекратила войну против Украины.