Генштаб: ВСУ традиционно заставили врага бежать возле Марьинки

Украинские военные в очередной раз заставили врага отступить, когда россияне предпринимали попытку наступления в направлении Марьинки Донецкой области, сообщает Украинская правда.

Об этом говорит сводка Генштаба ВСУ по состоянию на 18 часов.

"Снова, можно уже сказать традиционно, наши воины заставили бежать врага, когда тот попытался наступать в направлении Марьинки".

В понедельник основные усилия противник сосредоточивает на установлении окончательного контроля над Луганской областью, попытках окружения группировки Сил обороны в Донецкой области, удержании сухопутного коридора с временно оккупированным Крымом и блокировании морских коммуникаций Украины в Черном море.

На Северском направлении подразделения противника продолжают находиться в приграничных районах Брянской и Курской областей и показывать свое присутствие применением артиллерии. Так, враг обстрелял районы Карповичей и Николаевки Черниговской области.

На Слобожанском направлении противник сосредотачивает усилия на удержании занятых рубежей на Харьковском направлении и недопущении продвижения украинских войск к государственной границе.

Совершал обстрелы из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня и танков в районах населенных пунктов Харьков, Базалиевка, Петровка, Русские Тишки, Коробочкино, Слатино, Прудянка, Новое, Рубежное, Благодатное, Кутузовка, Золочев, Черкасские Тишки, Перемога, Питомник и Русская Лозовая.

Враг нанес удары по вооружению вертолетов Ка-52 недалеко от Лебяжьего, Верхнего Салтова и Прудянки. Возле последнего вел воздушную разведку БПЛА.

На Славянском направлении противник производит огневое поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Дибровно, Мазановка, Богородичное, Адамовка, Курулька, Черкасское, Краснополье, Маяк и Новониколаевка. Нанес авиаудар вблизи Богородичного.

В направлении Краснополья украинские воины отразили очередной вражеский штурм и свели все попытки оккупантов продвинуться на нет.

На Краматорском направлении активных действий подразделения противника не вели. Обстреляли из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Северск, Закитное, Серебрянка, Григорьевка, Белогоровка, Верхнекаменское, Спорное, Звановка, Выемка и Ивано-Дарьевка. Авиаудары зафиксированы недалеко от Серебрянки, Ивано-Дарьевки и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты стреляли из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районы Часового Яра, Берестового, Покровского, Соледара, Зайцевого, Вершины, Новолуганского, Клещиевки, Кодемы и Нью-Йорка. Нанесли авиаудары самолетами штурмовой авиации Су-25 вблизи Покровского и Яковлевки.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершал обстрелы из артиллерии различных калибров в районах населенных пунктов Авдеевка, Карловка, Невельское, Марьинка, Срибне, Новомихайловка, Владимировка, Павловка, Угледар, Перебудова, Большая Новоселка, Времевка, Белогорье, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Зализнычне, Загорное, Гуляйпольское, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Жеребянки и Каменское. Авиаудары нанесены вблизи Шевченко и Золотой Нивы.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи и не допустить наступления сил обороны Украины. Продолжает огневое влияние для сковывания действий украинских войск.

Обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии фиксировались в районах населенных пунктов Осокоровка, Добрянка, Ольгино, Большая Костромка, Карьерное, Белая Криница, Зеленый Гай, Калиновка, Белогорка, Киселевка, Любомировка, Кобзарцы, Красная Долина, Партизанское, Благодатное, Котлярево, Шевченково, Заря, Посад-Покровское, Украинка и Прибужское.

В акватории Черного и Азовского морей в готовности к ракетным ударам противник продолжает удерживать два носителя высокоточного оружия с суммарным залпом до 16 крылатых ракет типа "Калибр".