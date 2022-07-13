Німеччина назвала дати припинення імпорту російського вугілля і нафти

Заступник міністра фінансів Німеччини Йорг Кукіс заявив, що Берлін повністю припинить закуповувати російське вугілля 1 серпня, а російську нафту – з 31 грудня, що означатиме серйозну зміну джерела енергопостачання країни, пише Костянтин Широкун, РБК-Україна.

Ключовим завданням німецького уряду є заповнення величезної прогалини, яка залишиться, коли Європейський Союз відмовиться від 158 мільярдів кубометрів російського газу.

За словами Кукіса, раніше Росія поставляла до Німеччини 40% вугілля і 40% нафти від річного споживання країни. Він додав, що зараз Німеччина шукає альтернативу російським поставкам — такою альтернативою можуть стати США і Катар.

"Всім, хто знайомий з історією нафтопроводу "Дружба", який уже був інструментом впливу СРСР на Східну Європу, знають, що позбутися цієї залежності — справа не тривіальна, але ми цього доб'ємося за кілька місяців" , — заявив Кукіс.

Нагадаємо, Росія змогла продавити Німеччину і Канаду на точкове пом'якшення санкцій, повернувши собі газову турбіну для "Північного потоку-1".