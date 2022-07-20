Посли країн ЄС схвалили сьомий пакет санкцій проти Росії

Посли ЄС схвалили сьомий пакет санкцій Євросоюзу проти Росії. Про це повідомив посол Литви в ЄС Арнольдас Пранкявічюс у Twitter, повідомляє Новое время.

"Пакет № 7. У Євросоюзі ми щойно затвердили новий пакет санкцій проти Росії" , — написав він.

Він уточнив, що санкції включатимуть:

заборону золота,

новий експортний контроль,

заморожування активів Сбербанку,

та торкнуться понад 50 нових фізичних та юридичних осіб, включаючи політиків, воєначальників, олігархів, пропагандистів.

Журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter додав, що рішення має бути опубліковане 21 липня в офіційному журналі ЄС.

12 липня The Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомило, що найближчими тижнями Євросоюз планує оформити новий пакет санкцій проти Росії.

Деякі держави-члени Євросоюзу наполягають на тому, щоб розширити санкції на російський газ, але переважна більшість країн не має особливого бажання йти на це.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз працює над новими санкціями, спрямованими проти російського золота. Росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, яка за підсумками 2021 року експортувала золота на 12,6 млрд фунтів.