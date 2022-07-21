Європейське поліцейське управління (Європол) заявляє про ознаки контрабанди зброї з України, повідомляє Європейська правда.

Про це заявив речник Європолу Яп Оп Ген Оорт, повідомляє Spiegel.

За його словами, були зафіксовані випадки торгівлі на чорному ринку вогнепальною зброєю та товарами військового призначення.

Також, зазначив він, розслідувані з країн ЄС виявили "ознаки торгівлі важким військовим озброєнням", не уточнивши, про яку саме зброю йдеться.

"Є ризик, що зброя потрапить до рук організованих злочинців чи терористів" - сказав речник.

За його словами, було помічено, що з України виїжджали особи з вогнепальною зброєю. Існує також занепокоєння, що зброя та боєприпаси зберігаються вздовж кордону для контрабанди в ЄС.

Раніше про занепокоєння Європолу повідомив німецький мовник SWR . Канал процитував конфіденційний лист, що, за даними розслідувачів, "злочинні мережі активні в регіоні та здійснюють або планують контрабанду значної кількості вогнепальної зброї та боєприпасів, у тому числі військової зброї".

Раніше повідомлялося, що Європейський Союз вживе заходів проти незаконної торгівлі зброєю у зв’язку з війною в Україні.

Водночас в ЄС заявили, що інформація щодо "контрабанди зброї" з України є масованою пропагандою РФ.