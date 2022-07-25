Китайська армія за останні роки стала більш агресивною - генерал Міллі

За останні п'ять років китайські збройні сили стали значно більш агресивними і небезпечними на морі і в повітрі, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

Про це заявив глава Об'єднаного комітету начальників штабів армії США генерал Марк Міллі.

Міллі підкреслив, що за останні п'ять років істотно зросла кількість перехоплень китайських літаків і кораблів у Тихоокеанському регіоні, кількість небезпечних інцидентів з ними збільшилася в рівних пропорціях.

За його словами, США активно зміцнюють відносини з тихоокеанськими країнами, щоб стримати розширення впливу Китаю в регіоні. Вашингтон побоюється нападу Китаю на Тайвань, кількість провокацій проти якого з боку Пекіна в останні місяці збільшилася.