Стало відомо, коли перше судно з українським зерном прибуде у Стамбул

Перше судно з українським зерном, що вирушило з порту Одеси, прибуде у Стамбул у вівторок, 2 серпня о 15:00. Там буде проведена перевірка вантажу, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив міністр оборони Туреччини Хулусі Акар, повідомляє "Анадолу".

"Після того як судно стане на якір, прибуде спільна делегація представників Росії, України, Туреччини та ООН у Спільному координаційному центрі та проведе перевірку вантажу" , - сказав він.

Акар додав, що за проходженням судна наразі стежить координаційний центр.

"Ми застосували щодо судна процедури та принципи, про які домовилися, і маємо надію, що процес триватиме без будь-яких збоїв" , - сказав він.

Нагадаємо, сьогодні перше судно з українським продовольством вийшло з Одеського порту.

В портах Одеської області стоять ще 16 кораблів з українським зерном, що чекають на відправку.