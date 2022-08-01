ЗМІ Тайваню анонсують візит Пелосі: названо час та програма

Спікер Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі таки відвідає Тайвань у рамках свого туру країнами Азії, повідомляє РБК-Україна.

Пелосі збирається прилетіти на острів усупереч застереженням Білого дому. Вона планує залишитися на Тайвані на одну ніч. Про це повідомляє Tvbs.

Коли це станеться - неясно. Зараз Пелосі знаходиться у Сінгапурі. Офіційно в програмі азіатського туру Пелосі заявлено Малайзію, Сінгапур, Японію та Південну Корею.

Однак, як повідомляють ЗМІ Тайваню, Пелосі прилетить завтра о 22:30 по місцевому часу в аеропорт Суншань у Тайбеї, проведе ніч у готелі Grand Hyatt, а вранці відвідає законодавчу раду Тайваню, де проведе зустрічі з керівництвом острова, включаючи його голову Цай Інвень.

Візиту Пелосі на Тайвань різко чинить опір Китай, який вважає острів своєю територією. У китайських соцмережах поширювалися заклики збити літак Пелосі, якщо він опиниться у тайванському повітряному просторі. Лідер Китаю Сі Цзіньпін у розмові з президентом США Джо Байденом закликав Вашингтон "не грати з вогнем".

Пелосі може стати першим за 25 років спікером Палати представників Конгресу США, який відвідав Тайвань.

Нагадаємо, Китай попередив США, що військові КНР "не будуть сидіти склавши руки" у разі візиту Ненсі Пелосі на Тайвань.

На тлі турне Пелосі китайські війська почали масштабні навчання біля Тайванської протоки.