Турецький Baykar та фонд "Повернись живим" оголосили про співпрацю

Директор турецького виробника безпілотників Baykar Халук Байрактар і директор фонду "Повернись живим" Тарас Чмут підписали у Стамбулі меморандум про подальше партнерство, повідомляє Економічна правда.

Про це повідомляє сайт фонду "Повернись живим".

"Віднині не лише держава є гравцем на міжнародному рівні озброєння країни, але й такі Фонди як наш. І ми готові до цього долучатися та надавати плече підтримки державі, в тому числі, виробами військового призначення" , — прокоментував співпрацю директор "Повернись живим" Тарас Чмут.

Всі деталі майбутньої взаємодії сторони наразі не розкривають. Проте к фонді повідомили, що партнери дійшли згоди щодо впровадження кращих практик та міжнародних стандартів для розвитку співробітництва та залучення інших представників до такої співпраці.

"Наш розвиток і орієнтована на людей культура відіграють провідну роль у допомозі Україні та Фонду "Повернись живим". Нам є що одне одному дати в цій співпраці ми впевнені в тому, що спільними зусиллями ми вийдемо на нові горизонти в першу чергу демонстрації людяності та перемоги України" , – підкреслив Халук Байрактар

Організації планують забезпечувати одне одного всебічною підтримкою для розвитку співробітництва та реалізації нових спільних проєктів.

Нагадуємо:

Телеведучий і волонтер Сергій Притула та блогер Ігор Лаченков відкрили збір коштів, в якому попросили українців зібрати 450 млн гривень на три БПЛА Bayraktar. Проте українці впоралися за 3 доби, зібравши на чотири безпілотники із запланованих трьох.

Виробник безпілотників "Байрактар" зворушений солідарністю українців щодо збору коштів через благодійний фонд Сергія Притули, тому передасть безпілотники безкоштовно.