МВС: Росія з 24 лютого створила на окупованих територіях ще 20 катівень

Перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів, що з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого окупанти створили на тимчасово захоплених територіях ще 20 катівень, повідомляє Новое время.

В ефірі всеукраїнського телемарафону в середу, 3 серпня, Єнін нагадав, що з 2014 року росіяни створили понад 200 так званих місць несвободи. У такі місця ризикують потрапити всі, хто викликав в окупантів найменшу підозру під час захоплення території.

"Це так звані фільтраційні заходи. Під час цього порушується конвенція про захист цивільного населення під час війни, тому що вилучають речі, вимагають кошти, роздягають для огляду, відбирають відбитки пальців, дивляться повідомлення у телефонах, соціальних мережах і, звичайно, проводять допит щодо встановлення зв'язків із ЗСУ… Часто все це робиться нашими співвітчизниками, які стали на бік ворога при кураторстві співробітників ФСБ, а також російських військових. Якщо їм щось не сподобалося, людина реально ризикує потрапити в таке місце несвободи" , - сказав він.

За даними МВС, у колонії в окупованій Оленівці Донецької області практикували тортури, психологічний тиск, побиття та навіть розстріли. Правоохоронці встановили керівників установи та їхніх підлеглих, - за словами Єніна, майже всі вони є уродженцями Донецької області. Особи причетних встановлюють.

3 серпня в ГУР Міністерства оборони повідомили, що російські окупанти не збиралися проводити обмін військовополоненими і 29 липня вчинили умисне вбивство захисників України в Оленівській колонії, щоб приховати тортури та неналежні умови їх утримання.

Генеральний прокурор України Андрій Костін раніше заявив, що, на думку міжнародних експертів, причиною вибуху в колонії була термобарична зброя.

У колонії окупанти утримували зокрема захисників Маріуполя, серед яких — бійці полку Азов. ООН і Червоний Хрест мали гарантувати їхню безпеку.

Російські пропагандистські ЗМІ заявляли, що загинули щонайменше 53 українські полонені військовослужбовці. Наступного дня в міноборони РФ опублікували список 42 загиблих. В Україні заявили, що поки що не отримували ці дані. За даними Офісу генерального прокурора, внаслідок російського теракту загинули близько 40 людей і 130 дістали поранення.