Які твори російської літератури залишать у шкільній програмі

Керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти Міністерства освіти та науки України Юрій Кононенко повідомив, що зі шкільної програми із зарубіжної літератури виключать не всі твори російських письменників, повідомляє Новое время.

"Якщо говорити концептуально, прийнято рішення, що письменники, які писали російською мовою, але творчість яких була тісно пов’язана з Україною, тобто, або вони народилися в Україні, або довгий час жили в Україні, або відображали в своїх творах українську тематику, їх творчість буде залишатися в навчальних програмах" , — заявив Кононенко, пояснюючи в ефірі національного телемарафону, твори яких російських письменників продовжать вивчати в українських школах.

Серед таких письменників він назвав Миколу Гоголя, Володимира Короленка, Михайла Булгакова, Анатолія Кузнецова та Іллю Ільфа і Євгенія Петрова.

"Микола Гоголь, це фактично наш український письменник, який дуже багато зробив для української культури. Або Володимир Короленко, так само буде вивчатися твір Михайла Булгакова Собаче серце. В програмі залишиться вивчення твору Анатолія Кузнецова Бабин Яр, тому що це знаковий твір, документальний, який пов’язаний тісно з трагічною подією, яка була на території України. Такий твір як 12 стільців Ільфа та Петрова також вивчатиметься в шкільній програмі" , — сказав керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН.

Кононенко повідомив, що робоча група міністерства напрацювала оновлення навчальних програм не лише із зарубіжної літератури, а й з української та всесвітньої історії, географії, захисту України. На даний момент вже є проєкт наказу про затвердження змін до навчальної програми, який планують підписати «найближчим часом», зазначив керівник управління загальної середньої та дошкільної освіти МОН.

У квітні міністр освіти та науки Сергій Шкарлет повідомив, що в Україні почали переглядати необхідність вивчення творів російських письменників на уроках зарубіжної літератури у школах. За словами Шкарлета, внутрішнє обурення та агресію зараз викликає будь-який пов’язаний з РФ наратив.