У Берліні пролунав вибух на складі з боєприпасами

У районі Груневальд на заході Берліна у четвер, 4 серпня, стався вибух на складі, де зокрема зберігаються боєприпаси та піротехніка. Почалася сильна пожежа, повідомляє Deutsche Welle.

Через подальші вибухи й уламки, що розлітаються, пожежні команди поки не приступили до гасіння полум'я. За словами представника поліції, причина вибуху з'ясовується. Вогнем охоплена площа півтора гектара.

На місці працюють понад 100 співробітників пожежної служби та поліції, до об'єкту прибули поліцейські водомети. Надіслано запит про допомогу інших служб та спецпідрозділів Збройних сил ФРН.

На момент публікації матеріалу повідомлень про поранених та загиблих не надходило. За даними екстрених служб, житловим будинкам нічого не загрожує. Найближчі житлові будинки знаходяться не менш як за два кілометри від місця події.

Рух регіональних поїздів у західному напрямку припинено. Поки невідомо, як постраждав рух поїздів далекого прямування. Ділянка автобану 115 перекрита в обох напрямках.

Влада закликала жителів німецької столиці по можливості уникати появи в районі пожежі, а також не відвідувати ліс Груневальд. Попередження поширюють, зокрема, через мобільні програми. Мешканцям прилеглих районів рекомендували тримати вікна та двері зачиненими, а також не вмикати кондиціонери.

В останні дні у Берліні стоять спекотні та посушливі дні. Це може вплинути на поширення пожежі та створити проблеми для екстрених служб, зазначає агентство dpa.