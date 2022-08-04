Зеленський: Україна змінює політику щодо Африки

Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна почала змінювати свою політику щодо Африки. Зокрема Україна прагне розширювати зв’язки, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє Офіс президента.

Зеленський наголосив, що Україна почала змінювати свою політику щодо Африки ще до повномасштабного вторгнення РФ.

"Ми в Україні змінюємо цю політику. І почали її змінювати до початку повномасштабної війни з боку Росії. Навіть під час війни я призначив спеціального представника України з Близького Сходу та Африки. Ми хочемо розширювати наші зв'язки. Для нас це дуже важливо. Ми також прагнемо знаходити для себе різні галузі інвестування" , — заявив Зеленський.

Президент зазначив, що восени заплановано турне міністра закордонних справ України державами Африки.

"Я не можу зараз зробити це через війну. Планував до війни та впевнений, що після війни це зроблю" , — додав він.

Глава держави нагадав, що вже після початку повномасштабного вторгнення у Росії провів телефонні розмови з лідерами багатьох африканських країн.

"Ми змогли підняти цей пласт, про який раніше забувала наша дипломатія. І я вважаю, що це спільна проблема України та країн Африканського континенту, що ми не наблизилися один до одного за роки незалежності нашої держави" , - сказав Зеленський.

Він також переконаний, що в майбутньому Україна та держави Африки матимуть багато спільних економічних проектів. За його словами, наша держава готова бути гарантом продовольчої безпеки африканських країн. Україна також прагне до культурного обміну. Крім того, наша держава має одну з найрозвиненіших IT-індустрій у світі, дуже високий рівень цифрових послуг для населення й готова ділитися цим досвідом.

"Я вважаю, що Африканський континент – це недооцінена територія, недооцінені країни й потенціал людей. Тому що я знаю, наскільки недооцінений також наш край і наші люди. І зараз через блокування портів увесь світ побачив, скільки всього робила Україна і скільки вона може зробити" , – резюмував він.

24 липня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров вирушив у п'ятиденне турне країнами Африки. Він побував у Єгипті, Конго, Ефіопії та Уганді. Основна тема — зерно, але також Лавров торкнувся теми війни РФ проти України під час візитів до африканських країн.

Також глава МЗС РФ вкотре поскаржився на Захід, «диктат» США.