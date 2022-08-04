Yle: фінське місто на кордоні з РФ щодня включатиме гімн України

З завтрашнього дня фінське місто Лаппеенранта, який знаходиться біля кордону з Росією, буде щодня включати гімн України, повідомляє РБК-Україна.

Повідомляється, що гімн звучатиме щодня о 19:30. Таким чином влада міста хоче продемонструвати солідарність з українцями. Про це повідомляє Yle.

"Я вважаю, що національний гімн створює відчуття єдності і об'єднує українців, які тут живуть, а також інших жителів Лаппеенранта" , - зазначив мер Кіммо Ярва.

Національний гімн України включатимуть на даху театру в торговому центрі Iso-Kristiina. Крім того, в місті вже піднімають український прапор на флагштоку перед мерією і в порту.

Також повідомляється, що в сусідньому місті Іматра гімн України включають з кінця липня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у росіян при в'їзді до Фінляндії почали відбирати дрони і навігатори.