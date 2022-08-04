Керівниця Amnesty International про критику звіту організації

Керівниця Amnesty International про критику звіту організації
Фото: twitter

Генеральний секретар правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламар заявила, що критика їхніх звітів "не послабить неупередженість" організації, повідомляє Українська правда.

Про це говорить повідомлення Каламар у Твіттер.

Вона заявила, що зараз багато українських і російських тролів атакують в соцмережах Amnesty International. Каламар вважає, що це "пропаганда війни" і "дезінформація".

"Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів".

Що цьому передувало:

  • 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
  • Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
  • В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
  • Також у Amnesty International заявили, що їм невідомо про задокументовані випадки, коли б військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.

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