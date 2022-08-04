Керівниця Amnesty International про критику звіту організації
Генеральний секретар правозахисної організації Amnesty International Агнес Каламар заявила, що критика їхніх звітів "не послабить неупередженість" організації, повідомляє Українська правда.
Про це говорить повідомлення Каламар у Твіттер.
Вона заявила, що зараз багато українських і російських тролів атакують в соцмережах Amnesty International. Каламар вважає, що це "пропаганда війни" і "дезінформація".
"Це не послабить нашу неупередженість і не змінить фактів".
Що цьому передувало:
- 4 серпня правозахисна організація Amnesty International заявила, що українські військові, які стримують російську навалу, наражають на небезпеку цивільне населення, створюючи бази і розміщуючи озброєння в школах і лікарнях.
- Водночас на сайті організації нема жодного слова щодо масового вбивства українських військвополонених в Оленівці та засудження дій окупантів, які знищили полонених захисників України.
- В Офісі президента на це заявили, що життю українців загрожує тільки російська армія, а заяви Amnesty International є не чим іншим, як участю в дискредитаційній кампанії Росії проти України. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що обурений заявою Amnesty International і вважає її несправедливою.
- Також у Amnesty International заявили, що їм невідомо про задокументовані випадки, коли б військові просили чи допомагали з евакуацією мирного населення із сусідніх будівель, щоб мінімізувати втрати серед цивільних.