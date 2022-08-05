ISW: Стратегічна ініціатива переходить до ЗСУ

Американський Інститут вивчення війни (ISW) повідомляє, що Україна зуміла перехопити стратегічну ініціативу у війні з Росією, що змушує армію РФ перерозподіляти сили та змінювати пріоритети у відповідь на контрнаступальні операції ЗСУ, повідомляє Новое время.

"Підготовка України до контрнаступу в Херсоні та початкові операції цього контрнаступу в поєднанні з різким ослабленням російських сил загалом, ймовірно, вперше дозволяють Україні розпочати активно формувати хід війни", — наголошують автори свіжого огляду.

Вони зазначають, що російські сили дедалі активніше перекидають особовий склад та техніку до Херсонської та західної частини Запорізької області — ціною своїх спроб захопити Слов'янськ та Сіверськ, від яких вони, схоже, поки відмовилися. Крім того, армія РФ також передислокує військову техніку, зокрема артилерію та авіацію, в Крим з інших регіонів України.

Раніше окупанти вже припиняли наступальні операції (зокрема на Харків та на південному напрямку), щоб зробити пріоритетним захоплення Луганської області, проте тоді вони йшли на такі кроки за власною ініціативою, виходячи зі зміни пріоритетів керівництва, вважають аналітики ISW. Однак тепер армії РФ, схоже, доводиться реагувати на загрозу українського контрнаступу в Херсонській області, а не усвідомлено вибирати цілі, на яких варто сконцентрувати зусилля.

Тепер серйозність дилеми, яка стоїть перед російським командуванням, ймовірно, залежить від здатності України проводити масштабні контрнаступальні операції одночасно на кількох напрямках. Якщо Україна зможе чинити серйозний тиск на позиції окупантів у районі Ізюма, продовжуючи перехід у контрнаступ під Херсоном, то російські війська опиняться перед дуже важким вибором.

"Їм, імовірно, доведеться або відмовитися від своїх позицій на заході від Ізюма на користь захисту своїх ліній наземних комунікацій на північ і на схід, або виділити більше особового складу та техніки, щоб спробувати утримати нинішню лінію фронту. Однак такі сили потрібно було б перевести з іншого напрямку, що поставило б під загрозу інші завоювання Росії" , — пояснюють фахівці Інституту вивчення війни (ISW).

У своєму новому зведенні вони також аналізують заяви російських пропагандистів про «удари» в районі Донецького драматичного театру та виправної колонії №124 в окупованому Донецьку, які артилерія ЗСУ нібито завдала 4 серпня (Офіс президента України спростував ці факти). Експерти ISW наводять низку аргументів, які підтверджують брехню окупантів.

Так, ті локальні пошкодження, які пропагандистські ЗМІ РФ показали у своїх репортажах про нібито "обстріл" біля театру в Донецьку, "не відповідає артилерійському обстрілу", пишуть експерти ISW (відео- чи фотосвідоцтв "удару" по колонії поки не було оприлюднено).

Крім того, ISW припускає, що резонанс щодо "удару" по Донецьку, який нагнітається пропагандою, Росія насправді використовує для того, щоб спровокувати "емоційний відгук" мешканців окупованих територій Донецької області, яку контролюють бойовики "ДНР". Імовірна мета — заручитися підтримкою своєї наступальної кампанії в районі Авдіївки та подальших зусиль з вербування до "армії ДНР".

Інші висновки аналітиків ISW щодо ситуації в Україні за минулу добу:

російські війська безуспішно спробували просунутися на північний захід від Ізюма («Російські сили, ймовірно, продовжують спроби проникнути вглиб Харківської області, проте навряд чи зможуть досягти значних успіхів у цьому», — пишуть автори зведення);

українські сили провели серію локальних контратак між Ізюмом та Слов'янськом та відбили позиції у низці населених пунктів;

російські війська продовжують вести наземні атаки на північний схід та південь від Бахмута;

армія РФ 4 серпня продовжила спроби наступу на Піски і провела обмежену наземну атаку на південний захід від Донецька.

Також ISW додали до свого звіту актуальну карту бойових дій:

ISW

ISW. Битва за Донбас

ISW. Бої у Харківській області