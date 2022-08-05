Bellingcat встановили особу окупанта, який катував українського полоненого

Журналісти-розслідувачі встановили особу російського окупанта, який жорстоко катував українського військовополоненого на відео, яке поширилося в проросійських соцмережах, повідомляє Новое время.

У розслідуванні The Insider, проведеному спільно з Bellingcat і опублікованому в п’ятницю, 5 серпня, сказано, що садист у капелюсі та з характерним браслетом на відео — уродженець Туви Очур-Суге Монгуш 1993 року народження з батальйону Ахмат. Журналісти знайшли кілька інших відео з людиною в такому ж капелюсі та з таким самим браслетом, а також з іншими аналогічними деталями, знятих на території заводу Азот у Сєвєродонецьку та в районі річки Донець на захід від Лисичанська.

The Insider поговорив з Монгушем, який заперечував свою провину та стверджував, що відео за його участю «змонтовано», але заплутався у свідченнях і фактично допоміг авторам матеріалу підтвердити, що на відео саме він. Так, окупант визнав, що фігурує на відео з території заводу Азот, а розслідувачі до цього встановили, що це та сама людина, що й із відео з тортурами.

Журналісти Bellingcat заявили, що їм відома особа людини в капелюсі, але що вони не публікують її фото та ім'я, оскільки «обличчя ймовірного злочинця неможливо чітко роздивитися на відео, незважаючи на безліч спільних рис». Bellingcat вдалося встановити, що відео зняли на території санаторію Привілля у Луганській області.

Офіс генпрокурора відкрив кримінальне провадження після публікації відео з тортурами та вбивством російськими військовими полоненого українця, а в ООН заявили, що «приголомшені». Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, коментуючи відео, назвав Росію «країною людожерів».