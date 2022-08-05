Очільниця українського офісу Amnesty International заявила, що звільняється

Директорка українського офісу Amnesty International Оксана Покальчук у п’ятницю, 5 серпня, заявила, що звільняється, повідомляє Новое время.

У себе в Facebook вона написала, що залишає посаду після скандального звіту AI, в якому захисників України звинуватили в тому, що вони нібито наражають на небезпеку цивільних.

"Улюблена робота, сім років життя, плани на мабутнє, а останні п’ять місяців — ще й рятівний круг у вигляді правозахисної роботи на благо рідної країни під час війни. Все розбилося об стіну бюрократії та глухого мовного бар'єру. Справа не в англійській, а в тому, що якщо ти не живеш у країні, в яку вдерлися окупанти та рвуть її на шматки, тобі, напевно, не зрозуміти, що ж тут такого — засудити армію захисників. І немає слів у жодній мові, які здатні це донести до того, хто не відчув цього болю" , — заявила Покальчук.

Голова українського офісу AI розповіла, що протягом останніх кількох днів разом із колегами проводила роз'яснювальну роботу всередині організації та намагалася донести позицію України й українців до представників Amnesty в десятках країн, а також спілкувалася з вищим керівництвом.

«Навіть ще вчора у мене була наївна надія, що я зможу все виправити. Що ми проведемо хай хоч 200 нарад і все-таки пояснимо, достукаємось, донесемо свою думку. І той текст буде видалено, а замість нього з’явиться інший. Сьогодні я зрозуміла, що цього не станеться… На додачу до відсутності належної реакції відбулось ігнорування великої активістської ініціативи людей з усього світу, яких обурив цей пресреліз», — додала вона.

Покальчук пояснила, що її цінності відрізняються від цінностей керівництва Amnesty International. Вона наголосила, що пресреліз від 4 серпня мав щонайменше дослідити дві сторони та врахувати позицію Міністерства оборони України, якому організація дала мало часу на відповідь і зрештою створила матеріал, який нагадує підтримку наративів країни-агресора Росії.

«Не йдеться про те, щоб міжнародні чи локальні правозахисні організації не фіксували дії українських Збройних Сил... Але у таких важливих звітах, які публікуються у такий момент та у такому контексті, не може не бути даних про другу сторону війни, про того, хто розпочав цю війну», — підсумувала голова Amnesty в Україні.

В Офісі президента перед цим заявили, що Amnesty International бере участь у російській кампанії з дезінформації. Глава українського МЗС Дмитро Кулеба наголосив, що Amnesty International створює «фальшивий баланс між злочинцем та жертвою», а міністр оборони Олексій Резніков назвав звіт «свідченням втрати адекватності та способом знищити авторитет» організації.

Президент Володимир Зеленський сказав, що звіт, у якому Amnesty не згадує численні воєнні злочини російських окупантів в Україні, є спробою перекласти відповідальність із агресора на жертву.