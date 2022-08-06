В Україну повертається спека: прогноз погоди на сьогодні

В Україну сьогодні, 6 серпня, повертається спека. Вдень стовпчики термометрів покажуть до +33 градусів, пише Наталія Юрченко, РБК-Україна.

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За даними синоптиків, сьогодні майже в усіх регіонах буде сухо. Невеликі локальні дощі прогнозуються лише у Херсонській та Запорізькій областях. Вітер переважно східний зі швидкістю 5-10 м/с.

Температура повітря складатиме:

у північних областях вночі +16 +19, вдень +28 +31 градус;

на заході вночі +14 +17 градусів, а вдень +29 +34;

у східних областях вночі +16 +19, вдень +31 +33 градуси;

на півдні країни вночі +17 +20 градусів, а вдень +28 +31;

у центральних областях вночі +15 +19, вдень +29 +32 градуси.

Погода в Києві

У столиці сьогодні опадів не прогнозується, можлива мінлива хмарність. Вітер східний до 10 м/с. Стовпчики термометрів вночі покажуть +16 +19, а вдень +28 +31 градус.