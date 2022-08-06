У МАГАТЕ "надзвичайно стурбовані" обстрілом Запорізької АЕС

МАГАТЕ засуджує насильницькі дії, що здійснюються на Запорізькій атомній електростанції чи поблизу неї. Вчорашній обстріл росіянами АЕС свідчить про реальний ризик ядерної катастрофи, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Про це заявив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

"Я надзвичайно стурбований вчорашнім обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції, який підкреслює дуже реальний ризик ядерної катастрофи, яка може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу в Україні та за її межами" , - заявів він.

МАГАТЕ зазначає, що військові дії, що ставлять під загрозу безпеку ЗАЕС, є абсолютно неприйнятними, і їх необхідно уникати за будь-яку ціну.

"Будь-яка військова активність, спрямована на об’єкт або з нього, буде рівнозначна грі з вогнем із потенційно катастрофічними наслідками. Я рішуче і терміново закликаю всі сторони проявляти максимальну стриманість поблизу цього важливого ядерного об’єкта з його шістьма реакторами" , - сказав Гроссі.

Він зазначив, що протягом чотирьох місяців готовий очолити місію експертів МАГАТЕ з безпеки та гарантій на Запорізьку АЕС. Інспектори із гарантій МАГАТЕ могли б проводити важливі перевірки на станції, а також надати неупереджену та незалежну інформацію про стан об’єкта.

"Те, що ця життєво важлива місія ще не відбулася, не пов’язано з МАГАТЕ. Незважаючи на наші рішучі зусилля, поки що це не вдалося. Я не здамся. Я продовжуватиму наполягати - і знову наполягати - на тому, щоб ця місія МАГАТЕ нарешті відбулася. Але для цього потрібна буде співпраця, розуміння та сприяння як з боку України, так і Росії" , - сказав Гроссі.

Нагадаємо, що 5 серпня росіяни двічі обстріляли Запорізьку АЕС. Станція отримала серйозні пошкодження, з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Володимир Зеленський назвав такі дії Росії терором та закликав ввести санкції проти "Росатому".

ЄС також засудив обстріли ЗАЕС та закликав Росію пропустити на станцію експертів МАГАТЕ.