Україна закликала призупинити членство РПЦ у Всесвітній раді церков

Призупинення членства Російської православної церкви у Всесвітній раді Церков до повного відведення російських військ з території України продемонструвало б заклик цивілізованого світу до припинення агресії проти нашої країни, пише Єлизавета Драбкіна, РБК-Україна.

Міністр культури Олександр Ткаченко зустрівся у Києві з делегацією ВРЦ на чолі з керівником організації отцем Іоаном Саукою. Він зазначив, що РФ використовує культуру для трансляції пропаганди свого злочинного режиму.

"Тому вбачаю доцільним виключення або принаймні призупинення членства представників РФ в якомога ширшому спектрі культурних програм і міжнародних асоціацій. Це і спосіб заблокувати канали дезінформації, і потужний сигнал, що весь цивілізований світ вимагає від Росії припинити цю жахливу неспровоковану війну" , - сказав Ткаченко.

Він також радий тому, що голос українського духовенства прозвучить під час 11-тої Асамблеї ВРЦ, що відбудеться 31 серпня - 8 вересня у Німеччині.

Нагадаємо, синод ПЦУ звернувся до Вселенського патріарха архієпископа Константинополя Варфоломія та закликав його позбавити главу московського патріарха Кирила престолу.

Окрім того, РПЦ вирішила привласнити собі кримські єпархії Української православної церкви Московського патріархату.