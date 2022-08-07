Вихід iPhone 14 можуть перенести через візит Пелосі до Тайваню
Візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі до Тайваню може призвести до того, що компанії Apple доведеться перенести випуск нового iPhone 14, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
Комуністична партія Китаю розробила нові правила, які передбачають заборону згадування Тайваню або Китайської Республіки у відвантажувальних документах. Це, зі свого боку, може призвести до того, що частина електроніки, або ж усе обладнання може бути повернуто назад на Тайвань.
Також віцеголова Pegatron і топменеджери TSMC були помічені з Пелосі під час візиту останньої до Тайваню. Це може ще більше загострити торгову війну між Китаєм й Тайванем, в якій опинилися замішані Apple та інші американські компанії.
Apple вже почала переговори зі своїми тайванськими партнерами, попросивши їх видалити або ж змінити написи "Зроблено в Тайвані" на електронних виробах.
Нагадаємо, спікер Палати представників США Ненсі Пелосі прибула на Тайвань 2 липня попри загрози з боку Китаю. Перед цим уряд Китаю пригрозив "рішучими заходами" у разі візиту американської делегації.