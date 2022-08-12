ЄС підтримує демілітаризацію ЗАЕС і повне виведення російських військ

Запорізьку АЕС не можна використовувати у рамках будь-якої військової операції. ЄС закликає до демілітаризації території, починаючи з повного виведення російських військ, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель в Twitter.

Він також підтримує візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС.

Боррель підкреслив, що Росія повинна негайно повернути повний контроль над станцією її законному суверенному власнику - Україні.

Нагадаємо, 11 серпня окупанти в четвертий раз обстріляли Запорізьку АЕС.

Представник США в ООН заявив, що РФ повинна передати Україні контроль над ЗАЕС і створити демілітаризовану зону навколо неї.

Проте постійний представник Росії при ООН Василь Небензя не підтримав пропозицію щодо створення демілітаризованої зони навколо станції.